I Borbone Due Sicilie festeggiano lo Scudetto: “Il nostro cuore è con i tifosi del Napoli”

La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie con orgoglio festeggia con tutta la città di Napoli questa vittoria e questo grande traguardo sportivo atteso trentatré anni.

“Seguiamo sempre con attenzione tutto quello che accade in Italia e in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno – dichiara il principe Carlo di Borbone delle due Sicilie e capo della Real Casa – Insieme alla mia famiglia, abbiamo seguito questa stagione trionfale, ricca di emozioni, che ha visto la squadra del Napoli protagonista in Italia ed anche in Europa. Il nostro cuore è ovunque nel mondo dove risiedono i tifosi del Napoli, ai quali va il nostro pensiero più affettuoso in questi momenti di festa e di gioia. Forza Napoli Sempre!”.

La soddisfazione del Movimento Neoborbonico

Anche i Neoborbonici hanno festeggiato a Napoli lo scudetto, tantissime le bandiere delle due Sicilie sempre più visibili in giro per la città e per il Sud: “Tanta la commozione dopo 33 anni, il riscatto non solo sportivo di un popolo, non voglio tirare fuori le questioni meridionali che pesano e pesano pure nel calcio – dichiara Gennaro De Crescenzo il presidente del Movimento Neoborbonico – ci sarà un motivo grave se su 119 campionati solo 3 sono stati vinti al Sud, a Napoli nella capitale dell’ex Regno delle due Sicilie. Resta la nostra felicità, la nostra gratitudine alla squadra e l’unione di una città. Anche la famiglia Reale Borbone due Sicilie ha festeggiato lo scudetto siamo contentissimi, intanto ci godiamo la festa, il mondo parla di noi!”.

“Finalmente anche noi giovani napoletani abbiamo potuto vivere l’emozione che hanno vissuto per i primi due scudetti i nostri genitori ed i nostri nonni – continua Emilio Caserta, coordinatore dei giovani neoborbonici – tantissime le bandiere identitarie del Sud in giro per la Campania anche a San Gregorio Armeno vetrina artistica della città. Queste bandiere raccontano una grande storia ed un glorioso passato; oggi possiamo tornare a vantarci, almeno con il Napoli e non solo. La nostra città è tornata anche capitale del turismo, tutto questo non è solo sport ma l’inizio di un ritorno glorioso per la nostra grande capitale morale. Forza Napoli sempre!”