Il Napoli è sempre più francese, l’Equipe annuncia: “Galtier ai piedi del Vulcano”

Il Calcio Napoli parla sempre più francese con Christophe Galtier. Il tecnico ex PSG è oramai ad un passo dalla panchina azzurra e a conferma di ciò è arrivata la prima pagina dell’Equipe. Il quotidiano francese ha “annunciato” il tecnico al Napoli con un’iconica frase: “Galtier ai piedi del vulcano”. Frase che non lascia a tanta immaginazione, in terra transalpina sono sicuri che il colpo di De Laurentiis sarà proprio l’ex tecnico del PSG e che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio.

Il sorpasso decisivo di Galtier su Paulo Sousa per la corsa alla panchina del Napoli

Avevamo raccontato qualche giorno fa come Galtier era il preferito numero uno sia di Aurelio De Laurentiis che di Victor Osimhen (ai tempi del Lille il tecnico è stato l’uomo che ha lanciato nel calcio internazionale l’attaccante nigeriano). Complici anche le parole di Paulo Sousa ad un quotidiano portoghese con cui ha chiuso ogni porta al Napoli e professato “amore eterno” alla qui. Il tecnico francese dunque dopo aver battuto le insidiosi concorrenze di Vincenzo Italiano e Roberto Mancini sembra oramai promesso sposo del Napoli.