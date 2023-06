FOTO/ Gli Ultras accolgono Rudi Garcia: “Benvenuto in vetta monsieur, difendiamola!”

Il nuovo tecnico del Calcio Napoli Rudi Garcia è stato presentato ufficialmente alla stampa il 19 giugno 2023 nella splendida cornice del Museo di Capodimonte. Ad attenderlo all’esterno del Real Bosco, un nutrito numero di supporters partenopei, guidati dai gruppi organizzati della curva B partenopea.

Lo striscione degli Ultras Curva B per Rudi Garcia

L’allenatore francese di origini andaluse è rimasto senza parole quando ha visto il grande striscione di benvenuto a lui dedicato dai tifosi, che recitava: “Benvenuto in vetta monsieur, difendiamola!”. È lampante la ritrovata unione d’intenti tra la piazza e la società, nata dalle ceneri del turbolento mese di marzo, caratterizzato da scontri in curva e contestazioni nei confronti della presidenza.

Dopo l’incontro tra De Laurentiis ed i capi Ultras avvenuto il 15 aprile 2023 all’Hotel Parker di Corso Vittorio Emanuele, il clima in città è totalmente cambiato, ed il popolo azzurro ha accompagnato la squadra fino al trionfo tricolore del 4 maggio 2023, celebrando fino al 4 giugno successivo uno Scudetto atteso per 33 anni.

Sembrano uno sbiadito ricordo i contrasti tra De Laurentiis e le frange più estreme del tifo, manifestati a più riprese da entrambe le parti con dichiarazioni pubbliche, cori e striscioni. L’accoglienza ricevuta dal nuovo tecnico Rudi Garcia ne é una dimostrazione palese: un messaggio di benvenuto che racchiude tutto l’orgoglio della tifoseria campione d’Italia, già pronta ad affrontare una elettrizzante stagione caratterizzata dal desiderio di mostrare in tutti gli stadi del paese e d’Europa la toppa verde-bianco-rossa che sarà cucita sul petto della maglia azzurra.

Non è rimasto indifferente neanche il nuovo allenatore del Napoli a cotanto affetto disinteressato, e non ha potuto fare altro che ringraziare attraverso il proprio profilo Instagram la gente che spera di conquistare al più presto: “Ringrazio i tifosi napoletani per la calorosa accoglienza di oggi e l’energia trasmessa. Ora è tempo di mettersi a lavoro per continuare a crescere e provare a realizzare grandi cose insieme. Forza Napoli”. La piazza è esigente ed ha sviluppato un palato delicato, ma almeno per ora non ha trasformato il successo in supponenza.