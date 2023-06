Oliviero Toscani a Scampia: “Per fortuna Berlusconi è morto. È stato peggio di Mussolini”

Oliviero Toscani lancia una vera e propria bomba mediatica a 8 giorni dalla morte di Silvio Berlusconi. Il fotografo ha suscitato lo stupore ma anche gli applausi all’interno dell’aula magna della sede di Scampia dell’Università Federico II di Napoli, quando ha pronunciato la frase: “Per fortuna Berlusconi è morto”.

Oliviero Toscani a Napoli: “Per fortuna Berlusconi è morto”

Il fotografo è intervenuto nell’ambito della presentazione del festival sociale “Tutte eguale songo ‘e ccriature”. Oliviero Toscani ha detto: “Per fortuna Berlusconi è morto. Ci rendiamo conto che ci ha rubato la dignità sociale? Eravamo un paese dignitoso, con lui c’è stata una grande rovina, un bombardamento culturale e una grande deviazione dell’Italia negli ultimi tempi. Berlusconi è stato peggio di Mussolini, perché ci ha tolto una morale e una dignità che prima avevamo. Ci ha fatto diventare un popolo di ballerine, ci ha volgarizzato. Ci ha messo il culo di fuori”.

Un personaggio estremamente divisivo, anche dopo la morte

Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di moltissimi esponenti politici dell’attuale maggioranza, ma che dimostrano quanto Silvio Berlusconi sia stato un personaggio divisivo nel contesto politico e sociale italiano. Diventa ancora più evidente quanto sia stata sbagliata la scelta di proclamare il lutto nazionale per la sua morte (i funerali di Stato erano invece dovuti per legge), una decisione presa dal Governo e che, probabilmente, non ha fatto altro che peggiorare l’astio di alcuni verso una personalità controversa, sulla quale non sono mai stati completamente i dubbi circa la provenienza di quei soldi che gli consentirono di muovere i primi passi nel settore delle costruzioni edilizie.