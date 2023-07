FOTO/ Napoli, la limousine per le nozze che sembra una carrozza delle favole

Sembra un’auto uscita da un film d’animazione, per le sue linee curve e bombate, o una carrozza tipo Cenerentola ma con motore e ruote gommate. C’è anche chi vede molte somiglianze con un carro funebre, ma di colore bianco. Qualunque sia l’accostamento, l’automobile è estremamente reale ed è stata fotografata a Napoli, a Mergellina. Si tratta di un’auto nuziale la cui forma è stata appositamente ideata per consentire agli sposi di uscirvi in piedi, in modo da potere essere ammirati in tutta la loro bellezza da invitati ed astanti pronti ad applaudire.

La limousine per nozze Chrysler PT Cruiser: una carrozza con motore e pneumatici

L’immagine circola nel gruppo Facebook Cittadinanza attiva in difesa di Napoli “Lucio Mauro”, pubblicata da un utente che parla di “trionfo del trash“. In effetti, è davvero difficile pensare che dei promessi sposi desiderosi di un matrimonio elegante possano scegliere proprio quell’auto, che magari si addice maggiormente a eventi sulla falsariga del noto programma Il Castello delle Cerimonie.

Il modello è una Chrysler PT Cruiser, appositamente modificata in una limousine carrozza per essere utilizzata dalle coppie di sposi affinché sia agevole l’ingresso e l’uscita degli stessi, in particolar modo della sposa che spesso indossa vestiti ampi ed ingombranti. È importante anche l’aspetto scenografico della discesa dalla vettura oltre che dell’automobile in sé stessa. Va particolarmente di moda in Russia e nelle nazioni storicamente sotto l’influenza russa.

È particolarmente di moda in Russia

Solitamente anche il tetto è apribile, in modo da consentire agli sposi di salutare i presenti mentre si allontanano. La limousine per nozze Chrysler PT Cruiser è curata anche nei dettagli: interni in pelle, pavimento in vetro che si illumina con dei neon, frigo bar e perfino un collegamento Wi-Fi con diverse webcamposizionate in punti strategici in modo da riprendere i momenti memorabili da più angolazioni.