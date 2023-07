La Cappella Sansevero di Napoli ha vinto il premio Travellers’ Choice Best of the Best 2023, il più importante riconoscimento di Tripadvisor che ogni anno premia le attrazioni preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Il gioiello partenopeo, sede dell’eccezionale Cristo Velato, continua dunque ad incantare turisti e visitatori attestandosi tra i più siti più apprezzati a livello internazionale.

Tripadvisor incorona Napoli: Cappella San Severo tra le migliori attrazioni del mondo

La perla barocca situata nel cuore di Napoli, e ideata da Raimondo di Sangro settimo principe di Sansevero, si è aggiudicata il prestigioso premio, conferito alle esperienze ed attrazioni che riscuotono, nell’arco temporale di un anno, un elevato numero di recensioni ed opinioni eccellenti all’interno della community di Tripadvisor.

Degli 8 milioni di profili, meno dell’1% riceve il premio Best of the Best che, dunque, rappresenta il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Sulla base delle valutazioni ottenute, Tripadvisor ha stilato la classifica dei 10 luoghi di interesse più iconici e “davvero incredibili” d’Italia, collocando il Museo Cappella San Severo al sesto posto.

In testa c’è il Colosseo, seguito dalla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano, dal Pantheon e dai Musei Vaticani. Oltre a San Severo c’è un altro sito partenopeo che rientra tra i più belli del mondo: si tratta del Parco Archeologico di Pompei che conquista il nono posto. Completano la graduatoria, dalla settima posizione in poi la Basilica di San Pietro e le Gallerie degli Uffizi. Infine, all’ultimo posto, Piazzale Michelangelo.

Il Museo Cappella Sansevero nelle ultime settimane ha ricevuto anche un altro importante riconoscimento: la Menzione Speciale al Premio “Gianluca Spina” 2023 promosso dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali e dalla Fondazione Gianluca Spina.

Un premio conferito alla direzione del sito napoletano per aver realizzato un servizio di ticketing e gestione dei flussi fortemente centrato sull’analisi dei dati. Questa strategia ha favorito la riduzione della stagionalità degli ingressi, grazie all’introduzione dell’obbligo di prenotazione online anticipata e una gestione più fluida delle disponibilità di accesso residue.

Per soddisfare le numerose richieste dei visitatori, e sempre nell’ottica di migliorare il servizio offerto, la Cappella che custodisce il celebre Cristo Velato, nel corso del mese di agosto non osserverà la consueta chiusura settimanale del martedì, rimanendo aperta al pubblico 7 giorni su 7, dall’1 al 31 agosto 2023.

“Dedichiamo questi riconoscimenti innanzitutto al nostro personale che si impegna ogni giorno a mantenere alta la qualità di visita alla Cappella Sansevero. Ma anche al nostro pubblico di visitatori ai quali desideriamo garantire un’esperienza unica” – afferma Maria Alessandra Masucci presidente del Museo Cappella Sansevero.

RIEPILOGO INFO MUSEO SANSEVERO

Indirizzo: via Francesco de Sanctis 19/21, Napoli;

Orari: Aperto tutti i giorni dalle 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura), chiuso il martedì tranne nel mese di agosto (dall’1 al 31 agosto aperto 7 giorni su 7 ore 9.00 – 19.00, ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura).