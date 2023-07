VIDEO/ Michael Jordan e Magic Johnson in vacanza a Capri: le stelle NBA cantano “Volare”

Il fascino delle isole campane colpisce ancora una volta l’NBA. Dopo l’alloggio di Lebron James l’anno scorso, ieri per le strade di Capri c’erano Michael Jordan e Magic Johnson. Le due leggende della pallacanestro americana si sono ritrovate sull’isola di Capri dopo qualche giorno a Catania. Tra musica, buon cibo del ristorante Da Paolino e tanto divertimento hanno trascorso una splendida giornata con le proprie famiglie. Il tutto è stato ripreso da Magic Johnson che sui propri canali social ha pubblicato le immagini più belle del soggiorno a Capri.

La giornata di Michael Jordan e Magic Johnson a Capri

Le due star NBA sono arrivate sull’isola con i propri yacht privati nella mattinata di ieri. Si sono rese protagoniste di un siparietto musicale pubblicato sui social dal campione ex Lakers, dove con Jordan e una serie di amici intonano la famosa “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno. Mostrando anche un ottimo italiano, il tutto accompagnato da alcuni suonatori presenti sul posto che hanno improvvisato un “mini concerto”. Naturalmente i video hanno fatto il giro del mondo e i commenti anche delle varie star aumentano minuto dopo minuto.

Jordan e Johnson, le due leggende dell’NBA

Non conoscere le gesta di questi due campioni è quasi impossibile. Michael Jordan è stato il simbolo dei Chicago Bulls (e di un’intera Nazione) tra gli anni ’80 e ’90. Con i Bulls la stella ha vinto 6 campionati mentre a livello personale è stato nominato MVP della stagione per 5 volte, mentre 6 sono le volte che ha vinto l’MVP delle finali. Ha poi vinto anche una volta il premio come miglior difensore della stagione ed è stato eletto rookie dell’anno nella stagione del suo esordio tra i grandi. Con la Nazionale invece ci sono le due medaglie d’oro ai giochi olimpici di Los Angeles 1984 e Barcellona 1992 (in quella squadra c’era anche Magic Johnson). Attualmente MJ oltre ad essere il volto immagine del marchio “AIR Jordan” è anche azionista degli Charlotte Hornets (squadra NBA). Infine è anche proprietario di un team nella Nascar (la competizione automobilistica più importante degli USA).

Magic Johnson è stata una delle altre stelle che ha condiviso il periodo d’oro con MJ. In una carriera giocata solamente con i Los Angeles Lakers, il cestista ha vinto 5 campionati NBA. A livello personale ha vinto per 3 volte sia l’MVP della stagione che l’MVP delle finali. Con la Nazionale c’è invece l’oro nelle olimpiadi di Barcellona ’92. Attualmente è azionista dei i Los Angeles Dodgers (squadra di Baseball) ed è stato presidente dei Lakers dal 2017 al 2019.