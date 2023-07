Marco Di Lauro come Pietro Savastano: non mangia e non parla. Richiesta perizia psichiatrica

Marco Di Lauro, appartenente al clan di famiglia e uno dei dieci figli del defunto Ciruzzo detto ‘O Milionario, ha mostrato segni di cedimento psichico che hanno portato i giudici della Corte di Assise di appello di Napoli, nel corso del processo per un delitto consumato durante la faida, a chiedere una perizia per valutare le sue condizioni mentali. Come riportato dal Mattino, l’istanza difensiva è stata presentata dall’avvocato penalista napoletano Gennaro Pecoraro, che negli atti ha segnalato come Marco Di Lauro negli ultimi due anni ha iniziato a rifiutare qualsiasi tipo di dialogo, anche con i parenti più stretti, ed abbia via via iniziato a non mangiare più, presentandosi al recente processo giunto in appello sull’omicidio De Magistris, di cui è accusato di essere il mandante, in condizioni fisiche decisamente debilitate. Un’immagine che ricorda decisamente quella di Pietro Savastano nel finale della prima stagione di Gomorra. Un episodio che già ha dei precedenti in famiglia: problemi simili emersero anche durante la detezione del fratello Cosimo, che poi morì in seguito a complicazioni dovute al suo stato fisico e mentale.

Marco Di Lauro come Pietro Savastano: in carcere non parla e non mangia

L’imputato verrà visitato dopo la metà di agosto, ed avrà 45 giorni a disposizione per esprimere la propria diagnosi. La prossima udienza è prevista per settembre, ma sarà confermata solo in seguito alla valutazione medica. Marco Di Lauro è stato latitante per ben 15 anni, prima di essere arrestato nel blitz di via Scaglione a marzo del 2019. Ha vissuto quegli anni al fianco della compagna e dei suoi gatti, dedicandosi alla lettura di riviste di formula uno. Fu il suo ex braccio destro Salvatore Tamburrino (che uccise la moglie Nora Matuozzo decisa a non partecipare più alla vita criminale, come Ciro Di Marzio nella serie Gomorra), a far scattare l’arresto di Di Lauro con le sue confessioni alla Polizia.