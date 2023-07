Il Calcio Napoli non è andato oltre il pareggio nella seconda amichevole stagionale, disputata ieri 24 luglio 2023 allo stadio di Carciato contro la Spal. Sotto il diluvio, gli azzurri sono apparsi ancora appannati, in fase di comprensibile rodaggio dopo giorni di allenamenti ad alta intensità. Il tecnico Rudi Garcia ha mischiato le carte, schierando quasi tutti i titolari nella seconda frazione di gioco, quando l’intensità della pioggia è diventata quasi insostenibile.

Società Sportiva Calcio Napoli-Spal 1-1, il video con gli highlights dell’amichevole disputata a Dimaro

Nel primo tempo la Società Sportiva Calcio Napoli ha provato a trovare soluzioni offensive soprattutto sul versante destro di gioco, con Alessandro Zanoli e Matteo Politano sugli scudi. Da segnalare il buon impatto di Michael Folorunsho ed una grande chance fallita da Giovanni Simeone.

La ripresa ha visto l’esordio stagionale di tutti ‘big’, ma non hanno brillato particolarmente Victor Osimhen e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia: quest’ultimo in particolare si è limitato a giocare a due tocchi, senza provare mai lo spunto. Per il bomber nigeriano invece tanto impegno ma poca lucidità sotto porta, soprattutto nel finale quando a tu per tu con il portiere avversario non ha mostrato la freddezza a cui ci ha abituati nell’ultima stagione.

A passare in vantaggio è stata a sorpresa la Spal al 63′, grazie ad una prodezza balistica di Pulotti che da centrocampo calcia una innocua punizione direttamente verso la porta, trovando un pallonetto che sorprende Alex Meret e risulta imparabile.

Dieci minuti dopo, al 73′, arriva il pareggio del Napoli: Piotr Zielinski va via sulla sinistra, arriva sul fondo, mette al centro un cross basso che trova l’accorrente Frank Zambo Anguissa: il centrocampista africano sfrutta il velo di Osimhen e di piatto batte il portiere avversario. Nel finale forcing dei partenopei, che in maniera un po’ confusa provano a trovare il gol della vittoria. Tante occasioni, ma la palla non entra. Finisce così con un pareggio contro la squadra di Ferrara, che milita in Lega Pro, il primo dei due ritiri azzurri.

