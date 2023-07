SSC Napoli, stagione 2023/2024: la linea di abbigliamento sportivo in vendita su Ebay

Il Calcio Napoli ha messo in vendita sul marketplace ufficiale Ebay la linea di abbigliamento da gioco e da allenamento relativa alla stagione 2023/2024. La linea comprende le maglie di allenamento bianca e blu navy, le t-shirt di rappresentanza bianca e blu navy, la polo di rappresentanza blu navy, e le maglie da gioco in versione replica e da gara. La realizzazione dell’intera linea è stata curata da Valentina De Laurentiis.

SSC Napoli, in vendita la T-Shirt di rappresentanza blu navy 2023/2024: prezzo e come acquistarla

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la T-Shirt di rappresentanza blu navy 2023/2024. Queste le caratteristiche: manica corta, girocollo, inserti azzurri, nuovo logo SSC Napoli. Lettering SSCN su manica sinistra. 94% cotone, 6% elastane. Il prezzo è di 59 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli, in vendita la Polo di rappresentanza blu navy 2023/2024: prezzo e come acquistarla

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la Polo di rappresentanza blu navy 2023/2024. Queste le caratteristiche: manica corta, inserti azzurri, nuovo logo SSC Napoli. Lettering SSCN su manica sinistra. 94% cotone, 6% elastane. Il prezzo è di 75 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli, in vendita la T-Shirt di rappresentanza bianca 2023/2024: prezzo e come acquistarla

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la T-Shirt rappresentanza bianca, manica corta, 2023/2024. Queste le caratteristiche: Girocollo, inserti blu navy, nuovo logo SSC Napoli. Lettering SSCN su manica sinistra. 94% cotone, 6% elastane. Il prezzo è di 59 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli, in vendita la maglia di allenamento bianca 2023/2024: prezzo e come acquistarla

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la maglia di allenamento in girocollo SSC Napoli/EA7 bianca 2023/2024. Queste le caratteristiche: Maglia allenamento in girocollo SSC Napoli/EA7 bianca 2023/2024. 100% poliestere. Il prezzo è di 65 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli, in vendita la maglia di allenamento blu navy 2023/2024: prezzo e come acquistarla

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la maglia di allenamento in girocollo SSC Napoli/EA7 blu navy 2023/2024. Queste le caratteristiche: manica corta con stampa in digitale che riproduce una serie di tatuaggi Maori. 100% poliestere. Il prezzo è di 65 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli, in vendita la replica delle nuove maglie: prezzo e come comprarle online

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la replica della prima e della seconda maglia, presentate lunedì 10 luglio 2023 a bordo World Europe della Msc Crociere, nuovo main sponsor degli azzurri. Sarà possibile acquistare l’ambita divisa al prezzo di 49 euro.

