Il Calcio Napoli ha messo in vendita la maglia di allenamento in girocollo SSC Napoli/EA7 bianca 2023/2024. Queste le caratteristiche: Maglia allenamento in girocollo SSC Napoli/EA7 bianca 2023/2024. 100% poliestere. Il prezzo è di 65 Euro, e sarà possibile acquistarlo attraverso lo Store Ufficiale Ebay.

SSC Napoli Maglia Allenamento Bianca 2023/2024: Prezzo 65 Euro acquistabile qui sullo Store ufficiale Ebay

Acquista qui gli altri prodotti ufficiali della SSC Napoli

SSC Napoli Maglia Allenamento Blu Navy 2023/2024: Prezzo 65 Euro acquistabile qui sullo Store ufficiale Ebay

SSC Napoli T-Shirt Rappresentanza Bianca 2023/2024: Prezzo 59 Euro acquistabile qui sullo Store ufficiale Ebay

SSC Napoli Polo Rappresentanza Blu Navy 2023/2024: Prezzo 75 Euro acquistabile qui sullo Store ufficiale Ebay

SSC Napoli T-Shirt Rappresentanza Blu Navy 2023/2024: Prezzo 59 Euro acquistabile qui sullo Store ufficiale Ebay

SSC Napoli Maglia Replica Azzurra 2023/2024: Prezzo 49 Euro acquistabile qui sullo store ufficiale Ebay)

SSC Napoli Maglia Replica Bianca 2023/2024: Prezzo 49 Euro acquistabile qui sullo store ufficiale Ebay)

SSC Napoli Maglia Gara Home 2023/2024: Prezzo 130 Euro acquistabile qui sullo store ufficiale Ebay)

SSC Napoli Maglia Gara Away 2023/2024: Prezzo 130 Euro acquistabile qui sullo store ufficiale Ebay)

Store Ufficiale Amazon (clicca per entrare qui sullo store ufficiale Amazon)

Il Napoli è campione d’Italia in carica

Il Napoli si è laureato campione d’Italia alle 22,37 del 4 maggio 2023, al termine di una cavalcata entusiasmante in campionato. Gli azzurri hanno battuto almeno una volta tutte le altre diciannove avversarie in Serie A. Victor Osimhen ha vinto la classifica marcatori, Kim Min-Jae è stato premiato come miglior difensore della massima divisione ed il georgiano Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato miglior calciatore dell’intera stagione. Il 4 giugno 2023 il capitano Giovanni Di Lorenzo ha alzato la coppa al cielo dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, nella premiazione tenutasi a margine della partita tra gli azzurri e la Sampdoria, terminata 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Osimhen e di Giovanni Simeone.