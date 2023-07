Denunciato il titolare della Pasticceria Poppella, l’Enel: “Ha rubato energia elettrica”

Il titolare della Pasticceria Poppella è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato di elettricità. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione dell’Enel, che ha chiamato il 112 chiedendo agli uomini dell’Arma di accompagnarli per effettuare un controllo.

Il titolare della Pasticceria Poppella denunciato per furto di elettricità

La vicenda è stata ricostruita proprio dai carabinieri che ne hanno dato comunicazione alla stampa. L’Enel ha chiamato il 112 per effettuare un controllo in un laboratorio di pasticceria nel Rione Sanità, precisamente in via Mario Pagano. Partono gli accertamenti e viene constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. A quel punto i controlli vengono estesi anche nel punto vendita dell’azienda a via Arena della Sanità e lì vengono constatate le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Terminati i controlli del personale Enel, i Carabinieri della stazione Napoli Stella denunciano per furto aggravato il 48enne titolare dell’attività.

La visita di Robert De Niro

Appena due giorni fa la Pasticceria Poppella aveva ricevuto la visita di Robert De Niro, una bussata decisamente più gradevole rispetto a quella congiunta di Enel e carabinieri. L’attore premio Oscar ha assaggiato i fiocchi di neve che hanno reso celebre la pasticceria che, sull’onda di quel successo, ha aperto diversi punti vendita in città oltre a consegnare i propri prodotti in bar e attività al di fuori dei confini cittadini.

La promessa che tutto sarà chiarito

La Pasticceria Poppella è diventata così una meta di pellegrinaggio culinario, ma stavolta ha trovato gli onori della cronaca per una faccenda tutt’altro che lusinghiera. Intanto il titolare ha rigettato le accuse e promette che ogni cosa troverà una spiegazione. Ci auguriamo, per l’attività e soprattutto il ruolo che ha nella rinascita di una zona complicata come il Rione Sanità, che possa risolvere il tutto nel modo migliore.