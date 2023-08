VIDEO/ La parodia napoletana di “Italodisco” dei The Kolors: “Andare al mare a Mondragone”

Italodisco dei The Kolors è uno dei tormentoni dell’estate 2023, ma promette di esserlo anche la sua parodia napoletana firmata dal comico Rafelopazz (Raffaele il pazzo).

La parodia napoletana di Rafel o pazz di Italodisco dei The Kolors: il video

La parodia napoletana di Italodisco dei The Kolors è stata pubblicata su YouTube il 2 agosto 2023 ed in circa 24 ore è stata visualizzata da migliaia di persone. Visualizzazione destinate ad aumentare trascinate proprio dalla versione originale che si ispira allo discomusic italiana degli anni Ottanta.

Il testo di Italodisco dei The Kolors

Sbagliare un calcio di rigore

Suonare prima dei Coldplay, forse sì, forse no

Almeno tu hai sempre ragione (excuse me?)

Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no

Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più

A volte ho l’ansia che mi sale (che mi sale)

La cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più

E il mondo sembra tutto uguale (tutto uguale)

Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ

Presto che non resisto

Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte

Quello che preferisco

È un chiodo fisso, un imprevisto per far l’amore (ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Io sto distratto e tu sei seria

Ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no

Mi parte il basso dei Righeira

Se vado in contro agli occhi tuoi (oi-oi-oi)

La cosa che mi fa incazzare è quando non rispondi più

E a volte ho l’ansia che mi sale (che mi sale)

Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ

Presto che non resisto

Italodisco, scusa se insisto, ma questa notte

Quello che preferisco

È un chiodo fisso, un imprevisto per far l’amore (ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Vorrei spiegarti quanto mi manca

Moroder nell’anima

Mi parte la cassa eppure sto zitto

Italodisco (ah-ah)

Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

Ti sto cercando, ma è nebbia fitta

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Suona Italodisco

Ti giuro se ti penso la mia testa suona

Suona Italodisco

Il video ufficiale di Italodisco dei The Kolors