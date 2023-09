A Napoli un corteo per Giovanbattista Cutolo: “Nisciuno te scorda. Ti sentiremo suonare con noi”

Un corteo questa sera per ricordare Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso a colpi di pistola alla schiena da un ragazzo di 16 anni per il parcheggio di uno scooter. I suoi amici si sono dati appuntamento alle ore 18 a Piazza Bellini, da dove alle ore 19 partirà un corteo in suo ricordo.

LEGGI ANCHE – La madre di Giovanbattista Cutolo: “Mi farà a pezzi per lui”

A Napoli un corteo per Giovanbattista Cutolo

È immenso il dolore per la scomparsa di Giovanbattista Cutolo, musicista di talento che pagarsi gli studi lavorava anche come cameriere. Era richiesto in tutta Europa ma egli aveva deciso di restare nella città che amava, Napoli, anche se a breve avrebbe partecipato a un concorso per entrare nell’Orchestra Sinfonica di Milano. Aveva anche collaborato più volte con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dove si era distinto per passione e talento. Un autentico diamante, ma la sua vita è stata spezzata da un presunto affiliato alla camorra nonostante l’età poco più che infantile.

La città di Napoli è chiamata a una profonda riflessione

La città di Napoli è chiamata ad una grande riflessione: se da una parte c’è la grande maggioranza dei cittadini che mostra senso di umanità, che si stringe al dolore ed è capace di iniziative utili al ricordo delle vittime, dall’altro non c’è una vera e propria rivolta popolare contro la criminalità, specialmente in occasioni di fatti di sangue del genere. Ed una rivolta contro le istituzioni assenti. Pochi mesi fa era accaduto un episodio simile, l’uccisione a mergellina di Francesco Pio Maimone per una scarpa sporca. Certamente l’intervento più importante dovrebbe essere dello Stato che deve assicurare istruzione, lotta al degrado, lavoro. Ma i napoletani, in primis, non devono tollerare più fatti del genere.