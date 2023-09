Giovanbattista ucciso a 24 anni, la mamma in lacrime: “Per mio figlio mi farò a pezzi”

Affranta dal dolore, chiede giustizia a gran voce la mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso in piazza Municipio a Napoli. Una vita spezzata per una banale discussione, poi degenerata nell’inaudita violenza che ha stroncato la vita del giovane musicista.

La mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli

Giovanbattista faceva parte dell’Orchestra Scarlatti Young, suonava il corno ed aveva il sogno di stabilirsi professionalmente a Napoli, nonostante le numerose offerte ricevute da altre prestigiose orchestre italiane ed europee.

Per rincorrere le sue ambizioni, lavorava anche in un pub e quella sera aveva deciso di fermarsi in piazza Municipio, prima di rincasare, per mangiare qualcosa. Proprio lì sarebbe stato stroncato con un colpo di pistola, dopo una lite sfociata per uno scooter parcheggiato male. A poche ore dall’omicidio, la Polizia ha fermato un 16enne che, nel corso dell’interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità.

“Mi hanno detto che un 16enne ha sparato a mio figlio, questa cosa io non la posso sopportare. Se a 16 anni esci di casa con un’arma funzionante, hai contezza del dramma che stai creando intorno a te. Quindi io faccio un appello a tutte le istituzioni. Bisogna assolutamente cambiare le leggi, l’idea che questo ragazzo abbia avuto davanti una persona che brutalmente gli ha sparato, è una roba che non si può accettare più” – è il grido di dolore della mamma di Giovanbattista, intervistata dal TGR Campania.

“Mio figlio era un ragazzo pieno di valori e talento culturale, poteva solo ottimizzare la società rimanendo in questo mondo. Lui portava avanti il bello, la musica, l’arte. Aiutava i suoi amici. E’ come se oggi avessero buttato una bomba sul Colosseo, questo non lo possiamo permettere più. Io per mio figlio mi farò a pezzi affinché questo ragazzo abbia la giusta pena. Napoli è fatta di tante Napoli e oggi si sono incontrate due Napoli che non si appartengono” – ha concluso.