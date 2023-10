A Napoli si gira “Clan”, la nuova serie sulla scia di “Mare Fuori”: la trama

A Napoli la nuova serie TV Clan. Le riprese sono cominciate a settembre e le location scelte sono principalmente i quartieri della periferia della città: Scampia, Piscinola, Miano oltre al più centrale Rione Sanità.

La serie TV Clan ambientata a Napoli: la trama

La fiction Clan andrà in onda sulla Rai. Il regista è Daniele Barbiero ed è prodotta da Mosaicon Film, la stessa casa che ha realizzato il video promozionale in collaborazione tra MSC e il Calcio Napoli in occasione della presentazione della maglia per la stagione 2023/24, recante sul petto lo scudetto dei Campioni d’Italia.

Clan è una serie televisiva che si colloca sulla scia di Mare Fuori. Verranno raccontate le vicende di alcuni giovani ragazzi che sono nati e crescono in un ambiente di crimine e malavita, ma alla ricerca del riscatto, di quella luce a cui possono aspirare nonostante la difficile condizione cui il destino sembra averli relegati. Se, dunque, l’ambientazione ricorda un po’ i luoghi di Gomorra, la trama promette di avere uno scopo formativo e pedagogico. Non il racconto di vite senza speranza, ma di ragazzi che hanno una possibilità.

I dispositivi del Comune per agevolare le riprese

Per consentire la ripresa della fiction, il Comune di Napoli ha emanato delle ordinanze con particolari dispositivi di traffico e per delimitare le aree, in modo da tenere a distanza cittadini e curiosi che potrebbero intralciare il lavoro degli attori e della troupe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MOSAICON FILM (@mosaiconfilm)

Dalle ore 12:00 del 2 ottobre alle ore 3:00 del 3 ottobre 2023 è “istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in Via Sanità, dal civico 131 al civico 134, per le riprese della Serie TV “Clan”. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l’esigenza”.