È napoletano il miglior panino d’Italia: 4 fratelli partenopei premiati a Treviso

Sono napoletani i vincitori di Fast Food Gourmet, la grande fiera dedicata al cibo da strada che si è svolta a Treviso con la partecipazione di Simone Rugiati, lo chef superstar di Food Network, che ha incoronato i fratelli Billi per il panino Mercenario, eletto miglior specialità della competizione.

I fratelli napoletani Billi trionfano a Treviso con il miglior panino

Quattro fratelli – Salvatore (38 anni), Domenico (36 anni), Marco (29 anni) e Giovanni (28 anni) – tutti accomunati dalla passione per la cucina e la ristorazione, con la tradizione enogastronomica nel sangue. Fino al 2017 hanno lavorato con i genitori per poi staccarsi e dare vita al progetto Billi’s. Ora vivono ad Arezzo e gestiscono locali anche a Lecco, oltre a lavorare in strada con i loro speciali truck.

Sono proprio loro i campioni del primo weekend di battaglia culinaria che si è tenuto negli spazi dell’ex Pagnossin. Hanno convinto la giuria, capitanata da Simone Rugiati, con il panino Mercenario, ripieno di hamburger di maremmana, lattuga gentile, pecorino di Pienza semi stagionato, peperoni spadellati sale e pepe, maionese, jalapeno e salsa habanero.

Un premio che arriva dopo una carriera di successo e che non fa altro che confermare l’eccellenza della loro cucina: nel 2022 la loro azienda è stata eletta come miglior hamburgheria della Toscana da Il forchettiere e l’anno dopo miglior paninoteca d’Italia.

“Facciamo questo mestiere da oltre venti anni. Il nostro punto di forza è l’unione della nostra famiglia. Il segreto è metterci la nostra passione in tutto quello che facciamo. Il nostro piatto migliore? Il cuore del nostro locale è il pane completamente artigianale, fatto direttamente dal nostro laboratorio” – hanno raccontato subito dopo la vittoria.

“Questo è ciò che rende unico in Italia il nostro panino, così come il nostro hamburger di Maremmana selezionato dal nostro allevamento in esclusiva. Le ricette del nostro menù sono un mix della nostra tradizione campana e la tradizione toscana che ci ha ormai adottati da oltre 25 anni”.