I display non si aggiornano nel passaggio dall’ora legale a quella solare e, così, viene apposto un foglio di carta come rimedio per ovviare all’inconveniente. È successo domenica mattina in Circumvesuviana: la foto è stata scattata nella stazione di Piazza Garibaldi a Napoli e condivisa dalla pagina Facebook Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti.

Il display della Circumvesuviana non si è aggiornato con l’ora solare

Questo il commento che è possibile leggere sulla pagina: “Il grande CAPOLAVORO di giornata arriva dalla stazione di Piazza Garibaldi dove i display, sabato scorso, non si sono auto aggiornati con l’arrivo dell’ora solare. E quindi ecco un bel foglio di carta, vecchio stile, a segnare l’ora esatta, foglio che sarà quindi cambiato allo scoccare di ogni ora. Tecnologia avanzatissima.

Nessuna comunicazione da EAV

Sui canali di EAV non è stato pubblicato alcun avviso in merito, ma è verosimile pensare che il problema sia stato risolto in breve tempo dai tecnici dell’azienda.