Thiago Motta: “Napoli costruito per vincere lo scudetto, li rispetteremo”

L’allenatore della Juventus, l’italo-brasiliano Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Calcio Napoli.

Le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli

Queste le sue dichiarazioni:

Come fermare Lukaku?

“Cosa scrivo sui miei foglietti? Tutto, come voi. Mi piace annotare le cose e capire dove e come rispondere. Come si affronta il Napoli? Dobbiamo essere un blocco solido e non creare spazio tra le linee. Lukaku si appoggia tantissimo sul difensore della squadra avversaria e Kvara è bravo ad inserirsi. Dobbiamo essere bravi a portare la partita sul nostro modo di giocare”.

Cosa pensa del Napoli?

“Una squadra costruita per vincere lo scudetto. Hanno vinto il titolo due anni fa e hanno espresso un grande calcio. Noi dobbiamo fare una grande partita, per noi e per il nostro pubblico. Napoli favorito dall’assenza dell’Europa? Vedremo se sarà un vantaggio alla fine della stagione”.

Il suo rapporto con Antonio Conte

“E’ stato un grande piacere lavorare con Conte in Nazionale. Fu un grande Europeo: il rapporto con Conte fu fantastico. Purtroppo siamo usciti con la Germania, una grande squadra”.

“Sarà una grande partita con giocatori forti. Sarà bello confrontarci in campo e capire cosa fare davanti al nostro pubblico. Giocheremo con serietà, rispettando l’avversario e cercando di mostrare il nostro calcio”.