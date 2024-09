Sammarco, la consulenza creditizia fa bene al sociale: “Ecco come è rinato ‘Il giardino di Titti'”

“Il Giardino di Titti”, la struttura che da luglio scorso accoglie adulti con disagio psichico è rinata grazie all’importante consulenza dello Studio Sammarco.

Apre “Il Giardino di Titti” per persone con disagio psichico

Una villa su due piani circondata da un ampio giardino ed incorniciata da una terrazza vista mare: questo è “Il Giardino di Titti”, struttura accreditata dalla Regione Campania e gestita dall’impresa sociale Liberamente, società del gruppo di imprese sociali Gesco con la cooperativa Advance.

La struttura, frutto di un lungo ed oneroso lavoro di recupero, sorge nel quartiere Leopardi a Torre del Greco ed accoglierà 10 persone affette da patologie psichiatriche. I pazienti sono seguiti da una équipe socio-sanitaria specializzata, per un intervento socio-psico-riabilitativo a medio o lungo termine.

Villa immersa nel verde: l’importanza dell’Orto sociale

“L’obiettivo del servizio è di migliorare la qualità di vita degli ospiti e valorizzarne le competenze personali e sociali necessarie al loro reinserimento sociale”, spiegano i responsabili della struttura. A questo scopo, gli utenti saranno coinvolti in una serie di attività di socializzazione, percorsi formativi e laboratori.

Tra le altre, potranno prendersi cura dell’Orto sociale, uno spazio verde di circa 5.000 metri quadri sui quali saranno coltivati e pronti per la distribuzione a km 0 tantissimi prodotti bio. Sono infatti noti i benefici apportati dalle attività all’aria aperta e dall’impiego manuale delle persone con disagio psichico e sociale: la struttura di Leopardi offrirà ampi spazi per raggiungere questi obiettivi e favorire il reinserimento.

Un lungo stop, poi la “nuova vita” con la consulenza di Sammarco

“Il Giardino di Titti” ha subìto, negli scorsi anni, una battuta di arresto delle proprie attività: problematiche burocratiche e di rapporti con altri enti avevano reso impossibile perseguire gli scopi che la struttura si era prefissata.

Da qui, la scelta -rivelatasi saggia – di rivolgersi allo Studio Sammarco, riconosciuta realtà torrese nel mondo della consulenza creditizia per privati ed aziende, con 40 anni di esperienza. È lo stesso dott. Luigi Sammarco a raccontare come è riuscito a favorire questa rinascita: “L’operazione è stata complessa ed articolata: gli strumenti messi in gioco sono stati molteplici, dalla fidejussione ad altri strumenti creditizi”.

“Quando si ha a che fare con gli enti pubblici bisogna fornire delle garanzie per i servizi erogati – spiega Sammarco – e non è semplice, ecco perché ci è voluto tempo. Ma la cosa più importante è la vera consulenza, capire il problema per poi intervenire con gli strumenti giusti”.

Un contributo riconosciuto dallo stesso dott. Patella, uno dei soci della struttura: “Luigi Sammarco è stato una spalla forte, ci ha protetto in tutta la battaglia che abbiamo fatto”. Battaglia che alla fine è stata vinta per il bene di tanti pazienti, non solo di Torre del Greco ma anche dei paesi vicini, i quali potranno usufruire di questa innovativa struttura e dei suoi servizi: a dimostrazione che le operazioni creditizie, la consulenza e le operazioni economiche possono avere anche ricadute sociali estremamente positive.