Cruciani attacca San Gennaro: “Sembra un rito delle tribù dell’Amazzonia. È una buffonata”

Il miracolo di San Gennaro continua a far parlare. Questa volta l’attacco arriva dal giornalista Giuseppe Cruciani. Nella giornata di ieri, il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 9:55 davanti ad una foltissima folla di fedeli che nonostante le condizioni meteo hanno riempito la cattedrale. Una pratica religiosa che come ogni anno ha suscitato molto dibattito. Tra i “critici del miracolo” c’è anche Giuseppe Cruciani. Il giornalista ne ha parlato durante il programma radiofonico “La Zanzara”.

Cruciani definisce San Gennaro come un rito da tribù Amazzonica

Giuseppe Cruciani ne ha combinata un’altra delle sue. Il giornalista radiofonico come spesso accade si è lasciato andare durante “La Zanzara”, programma che conduce insieme a David Parenzo. Il nativo lombardo ha voluto esprimere la sua opinione sul miracolo di San Gennaro, senza risparmiare le critiche, per una funzione che lo stesso paragona ai “riti delle tribù”. Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando la polemica. Tante le critiche verso il giornalista che come spesso capita attacca Napoli, nonostante si definisca “un amante del luogo partenopeo”.

“Perché il sangue di San Gennaro si scioglie proprio il diciannove settembre e proprio quando è in corso una diretta televisiva, ve lo siete mai chiesti? Io paragono questa cosa ai riti delle tribù dell’Amazzonia o ai riti magici degli aztechi, è una pratica che non sta ne in cielo ne in terra. Tutto in favor di camera e davanti a 400mila persone che seguono tutte le fasi della celebrazione. Basta con queste buffonate! Devo rispettare chi ci crede? Io rispetto questa gente, ma l’attacco, sapete come sono fatto, io dico ciò che penso”.