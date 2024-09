Manfredi dopo il miracolo: “San Gennaro ci darà una mano, daremo risposte concrete alle persone”

Questa mattina alle 9:55 è avvenuto il miracolo di San Gennaro. Tra applausi e preghiera, anche quest’anno il 19 settembre sarà ricordato con uno splendido sorriso. Tantissimi i fedeli accorsi alla celebrazione, sia in chiesa (nonostante le difficili condizioni metereologiche), che da casa (grazie anche alla nostra diretta). Tra i presenti c’era anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che ai microfoni di Vesuvio live ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla mattinata di festa e sulle ultime questioni cittadini, promettendo risposte ai tanti cittadini che richiedono aiuto.

Manfredi ai microfoni di Vesuvio Live dopo il miracolo di San Gennaro

Il sindaco Manfredi ai nostri microfoni ha voluto elogiare la foltissima presenza dei cittadini per il miracolo di San Gennaro. Gli occhi però sono verso la città di Napoli e le tante situazioni difficili da risolvere. Il sindaco “chiede un aiuto” anche a San Gennaro per risolvere le problematiche ma ammette di essere fiducioso per il futuro della città e convinto di poter dare un’importante scossone a tante problematiche che da anni attanagliano Napoli e non solo.

“E’ stata una bellissima giornata e c’è stata una bellissima partecipazione popolare, un grande sentimento positivo di fede e di speranza ma anche di festività. Abbiamo una grande città e ci vuole grande coesione e soprattutto grande unione cercando di lavorare tutti assieme per farla crescere e dare una risposta ai bisogni dei tanti che aspettano un miglioramento delle proprie condizioni. E’ un impegno forte e San Gennaro ci darà una mano importante, sono molto fiducioso per il percorso che stiamo facendo. Noi abbiamo bisogno di grande forza e grande determinazione. Abbiamo tante difficoltà ma anche tante opportunità, dobbiamo trasformare le difficoltà in opportunità come stiamo facendo, dando risposte concrete ai bisogni delle persone”.