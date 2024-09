Calcio e devozione: il Napoli dopo il miracolo di San Gennaro ha perso solo tre volte nei vent’anni di ADL

Calcio e devozione, un mix a tratti divertente e anche abbastanza curioso. Nel tutto inseriamo anche un po’ di scaramanzia napoletana e la statistica è servita. Questa mattina San Gennaro ha fatto il miracolo, con il sangue che si è sciolto alle 9.55. Tanta emozione in chiesa e da casa per i numerosissimi fedeli che hanno seguito l’evento con tanta apprensione. In vista di Juventus-Napoli però abbiamo voluto costruire una statistica, andando a raccogliere tutti i risultati del Calcio Napoli nella partita successiva al miracolo che accade ogni 19 settembre e i risultati sono di buon auspicio.

Napoli e San Gennaro, la funzione religiosa porta fortuna agli azzurri

Abbiamo voluto prendere in dato l’era De Laurentiis, dunque un totale di venti partite. Si parte dagli esordi in Serie C, con il Napoli, che perse con la Fermana e pareggiò l’anno dopo con la Torres. Anche in Serie B la vittoria non arrivò, con gli azzurri che si bloccarono sul muro dell’Arezzo (0-0). In Serie A stessa sorte, altro pareggio ma stavolta gli uomini di Reja furono ostacolati da un ottimo Empoli (0-0). Lo 0-0 nei venti precedenti si è ripetuto per sette volte, mentre la prima vittoria arrivò in esterna nel settembre del 2010, contro la Sampdoria per 1-2 grazie alle reti di Hamsik e Cavani nella ripresa.

Nel complesso la statistica recita venti partite, dieci vittorie, sette pareggi (tutti per 0-0) e solo tre sconfitte. Gli azzurri sono in striscia positiva di vittorie, infatti dalla stagione 17/18 sono sette le vittorie di fila, sperando che il dato possa essere di buon auspicio in vista di sabato pomeriggio nella sfida contro gli uomini di Thiago Motta.