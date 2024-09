Tragedia stradale, morto il genero del vicepresidente della Regione Campania Andrea Guastalla: aveva 37 anni

È morto in un tragico incidente stradale Andrea Guastalla, marito di Ginevra Bonavitacola, figlia del vicepresidente della Regione Campania. Il 37enne, che aveva festeggiato a Roma poche ore prima il suo compleanno con alcuni amici, è stato coinvolto in uno scontro all’altezza dello svincolo di Corso Francia, mentre percorreva via del Foro Italico.

Incidente stradale a Roma, morto Andrea Guastalla: era sposato con la figlia del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola

Un incidente la cui dinamica è ancora poco chiara. Il corpo è stato ritrovato dal conducente di un autocarro all’alba di ieri, giovedì 19 settembre. La vittima, esanime, si trovava tra il guardrail e la barriera antisuono, mentre lo scooter su cui viaggiava era al suo fianco.

Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza, per ricostruire quegli istanti fatali ma soprattutto per comprendere come mai la sua sagoma si trovasse in una posizione valutata dagli inquirenti come inconsueta.

Non è da escludere, infatti, che Andrea Guastalla sia stato letteralmente spostato in quella posizione e che l’incidente sia avvenuto in un altro luogo.

Il 37enne era il marito di Ginevra Bonavitacola, figlia di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania.