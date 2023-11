Follia a Napoli: spara contro un’auto con bambini per una lite stradale

Una vera e propria scena di follia a Napoli, dove un ragazzo minorenne ha sparato contro il guidatore di un’auto, nel quale vi erano dei bambini, per una banale lite sulla precedenza. La polizia lo ha arrestato e collocato presso un Istituto Penale per Minorenni con l’accusa di tentato omicidio e possesso di arma da sparo.

Napoli, spara contro un’auto con bambini: arrestato minorenne

Il provvedimento è stato eseguito dalle forze dell’ordine con ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Ad essere arrestato è M.A., minorenne che nelle prime ore dello scorso 15 ottobre ha aperto il fuoco contro il guidatore di una Fiat 500, ferendolo alla mano sinistra e di striscio alla gamba sinistra. In auto con la vittima vi erano la moglie ed i figli.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno fatto emergere numerosi indizi di colpevolezza a carico dell’indiziato. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.