Il Calcio Napoli si è allenato oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Società Sportiva Calcio Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18).

Report allenamento SSC Napoli, seduta congiunta con la Juve Stabia

La squadra ha svolto, sul campo 3, allenamento congiunto con la Juve Stabia. Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazione al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui.

