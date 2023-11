Mazzarri prende subito il Napoli in mano, calciatori stupiti: ritmo alto e voce grossa

Walter Mazzarri prende subito il Calcio Napoli in mano e fa vedere, già nel corso del primo allenamento, di che pasta è fatto. La voce grossa, la carica, ritmo alto, nessun discorso collettivo ma soltanto singolarmente ed in special modo con Meret e Mario Rui infortunati. Pur in assenza della maggior parte della prima squadra il mister ha cominciato a scuotere l’ambiente a partire dalla stessa Primavera. Il cambiamento deve avvenire soprattutto nella mente dei ragazzi: la tattica, i movimenti, vengono dopo le motivazioni.

Mazzarri prende il Napoli in mano: si torna al gioco spallettiano

Dopo gli impegni con le rispettive nazionali Mazzarri avrà soltanto una manciata di giorni per preparare la trasferta contro l’Atalanta. Un compito in realtà non impossibile, visto che l’intenzione è quella di tornare ad un gioco di tipo spallettiano con delle modifiche e alcuni adattamenti da inserire in corso d’opera. D’altra i giocatori già in questa stagione hanno fatto vedere come, quando hanno avuto modo di autogestirsi, hanno espresso un calcio bello da vedere ed efficiente.

Motivazioni e tranquillità da ritrovare

Mister Mazzarri si trova le mani la proverbiale Ferrari che deve tornare a correre e macinare chilometri. Un motore ingolfato da quattro mesi e mezzo in cui le responsabilità del mezzo disastro – a cui si può ancora rimediare – non devono essere addossate al solo Rudi Garcia. D’altra parte non era semplice gestire la fase post Scudetto, un momento molto complicato anche per l’ambiente che se da una parte ha dato la carica decisiva per la conquista del tricolore, dall’altra esercita una pressione non indifferente nel desiderare che il Napoli si affermi definitivamente non solo tra le squadre di vertice, ma tra le vincenti. Il sogno della finale di Champions League espresso da Aurelio De Laurentiis si inserisce proprio in questa scia.