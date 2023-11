Oggi il primo test del Napoli di Mazzarri, alle 16:00 sfida contro la Juve Stabia

Amichevole tra Napoli e Juve Stabia oggi a Castel Volturno. Il Calcio Napoli di Walter Mazzarri oggi alle ore 16:00 esordirà per la prima volta in un’amichevole contro la Juve Stabia di Guido Pagliuca.

Per il tecnico toscano è il momento per far mettere benzina nelle gambe ai pochi calciatori rimasti in Campania ed è anche la prima uscita per mettere in atto gli schemi provati ieri in allenamento. Dall’altra parte la Juve Stabia arriverà anche lei a questa sfida con molte defezioni del caso, infatti in Serie C non c’è la pausa e l’attuale capolista del girone C, domenica alle ore 18:30 si troverà ad affrontare il derby campano contro il Sorrento al Romeo Menti per continuare la sua cavalcata in campionato.

Dove vedere Napoli-Juve Stabia

C’è sicuramente curiosità per la prima di Walter Mazzarri, ma è un test da prendere assolutamente con le pinze. Sarà una sgambata, un allenamento congiunto. Per il Napoli infatti ci sono moltissime assenze e tra il gruppo della prima squadra a disposizione ci sono solamente undici calciatori: Contini, Idasiak, Gollini, Natan, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Demme, Gaetano, Simeone e Zerbin, oltre al giovane Lorenzo Russo. Per il resto il tecnico livornese si affiderà a molti ragazzi della Primavera (che settimana scorsa ha vinto la sua prima partita di Youth League contro l’Union Berlino per 1-0).

Il resoconto sui canali della SSC Napoli

Per la sfida di oggi alle ore 16:00 non è prevista copertura televisiva, le due squadre hanno virato per un allenamento congiunto a porte chiuse e dunque la scelta è ricaduta sulla massima segretezza. Con tutta probabilità verrà pubblicato nel post partita un tabellino dai canali ufficiali delle due squadre, in particolare il sito del Napoli e quello della Juve Stabia, per scoprire il risultato finale della sfida di oggi pomeriggio.

Napoli – Juve Stabia: tutte le info

Partita: Napoli-Juve Stabia

Quando si gioca: giovedì 16 novembre 2023

A che ora: 16:00

Dove si gioca: Castel Volturno

Canale TV: Assente

Diretta streaming: Assente

Competizione: Amichevole