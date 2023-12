Ecco Pizzeria Ostaria Presepe Napoletano, il nuovo locale di Sorbillo: menù e prezzi

La Pizzeria Ostaria Presepe Napoletano è il nuovo locale di Gino Sorbillo aperto in via dei Tribunali 359, a Palazzo Spinelli, angolo Vico del Fico al Purgatorio. La nuova creatura è ispirata alla tradizione del Presepe napoletano: Sorbillo ha spiegato a Vesuvio Live che l’idea gli è venuta grazie “all’arco di Vico del Fico” che permette di passare proprio sotto il palazzo monumentale partenopeo, oltre che alla vicinanza con San Gregorio Armeno.

Pizzeria Ostaria Presepe Napoletano: a Napoli il nuovo locale di Gino Sorbillo

Presepe Napoletano Pizzeria Ostaria si trova proprio a due passi dalla sede storica della pizzeria Sorbillo di via Tribunali, all’angolo di quel vicolo dove si trova la Testa di Pulcinella, l’opera realizzata dallo scultore Lello Esposito e che in pochi anni è diventata uno dei simboli del centro antico, venendo ritratta in tantissimi tra video e foto.

Il menù di Pizzeria Ostaria Presepe Napoletano

Il menù di Presepe Napoletano non poteva che essere ricco di scelte che riguardano la pizza, ma si tratta sempre di variazioni sulla tradizionale Margherita. La vera particolarità è rappresentata dai Tianielli di Ragù Napoletano e alla Genovese, ossia dei piatti unici con pasta e carne, secondo la tradizione partenopea. Non mancano antipasti e secondi di tipicità partenopea e non solo. Pietanze popolari che però possono essere rese speciali grazie agli abbinamenti da bere, dallo Champagne al Franciacorta passando per i pregiati vini della Campania.

Un’apertura in sordina con cari ed amici

A differenza di aperture di nuovi locali avvenuti in passato, Gino Sorbillo ha aperto Presepe Napoletano quasi in sordina: a battezzare la sua ultima avventura gastronomica ed imprenditoriale le persone a lui più care, tra cui il maestro di Arte Presepiale Marco Ferrigno.