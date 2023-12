In vista del Natale, a Napoli anche quest’anno si rinnova l’iniziativa di solidarietà del Giocattolo Sospeso, organizzata dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, che consente di donare, con pochi euro, un regalo anche ai bambini meno fortunati.

A Napoli il Giocattolo Sospeso: come donare ai bambini bisognosi

Patria dell’accoglienza e della solidarietà, Napoli non dimentica i bisognosi nemmeno per le imminenti festività natalizie. Per questo si ripete la consueta iniziativa che consente a chiunque di donare un giocattolo o un libro ai bambini della città e regalare loro un sorriso.

Per farlo è possibile acquistare un regalo presso i negozi aderenti all’iniziativa – indicati nell’apposito elenco consultabile sul sito ufficiale del Comune di Napoli – oppure completando la transazione direttamente online, attraverso la piattaforma www.unpaniereperte.it.

Collegandosi al sito, infatti, in pochi click, è possibile scegliere il giocattolo che si preferisce dell’importo scelto (dai 10 ai 20 euro) per poi completare il pagamento. L’offerta si compone di pupazzi, giochi, bambole, piste, giochi di società e tanti altri adatti a tutte le età, a partire dai primi mesi di vita. I giochi saranno poi destinati e consegnati dai volontari, travestiti da elfi, direttamente ai bambini.

“Il Giocattolo Sospeso è ormai una tradizione che vede rinnovarsi lo spirito di solidarietà dei cittadini napoletani. Negli ultimi due anni le donazioni sono cresciute molto ed hanno raggiunto un numero sempre maggiore di bambini ai quali arriva il calore di una città che è sempre pronta a sostenere chi è in difficoltà. A noi come istituzioni il compito e l’onere di raccogliere queste spinte solidaristiche e convogliarle affinché possano offrire un momento di serenità a chi ne ha più bisogno” – ha affermato l’assessora Chiara Marciani.

Dal 7 al 9 dicembre in piazza Municipio, con l’allestimento del Villaggio Coldiretti, ampio spazio sarà dedicato anche alla Spesa Sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie in difficoltà.