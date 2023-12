Martina da Bologna si trasferisce a Napoli: “È meravigliosa. Smettete di giudicare e aprite la mente”

In un periodo storico dove si parla tanto di classifiche sulla qualità della vita – aspetto dove Napoli ed in generale le città del Sud vengono poste costantemente agli ultimi posti – e di sicurezza, è interessante ascoltare il racconto di Martina, una prject manager e personal trainer di Bologna che ha scelto consapevolmente di trasferirsi a Napoli.

Martina da Bologna si trasferisce a Napoli: “Orgogliosa di averlo fatto”

Martina, che su TikTok si chiama Martopina, sui social pubblica diversi contenuti dove parla molto spesso e con orgoglio della scelta di vivere nella città che l’ha adottata, Napoli. Qualche giorno fa ha condiviso un filmato dove percorre, da Chiaia, la strada che la porta a casa al Corso Vittorio Emanuele, passando attraverso i Quartieri Spagnoli.

“Per arrivare a casa mia – racconta Martina – passo in una piccola frazione dei Quartieri Spagnoli. Mi fa molto ridere perché quando lo racconto, soprattutto alle persone a casa mia al Nord, dicono: ‘Oddio, cammini sola?’. E questa è una cosa che mi fa troppo, troppo ridere. Ora vi faccio vedere la salita che devo fare per tornare a casa, è l’unica cosa pericolosa ma per un attacco di cuore (ride, ndr). Da ragazza che ha scelto di vivere in questa città – è forse inusuale che una ragazza dal Nord decida di trasferirsi al Sud, solitamente è il processo inverso – sono molto orgogliosa di esserlo, mi sento un precursore”.

“Napoli è meravigliosa. Smettete di giudicare e aprite un po’ la mente”

“Prima o poi tutti capiranno il valore di questa meravigliosa città – continua – La cosa che mi fa tanto ridere, stavo dicendo all’inizio, c’è questo retaggio proprio vecchio di pensare ‘Oh mamma mia, stai girando a Napoli da sola! Passi addirittura fra i Quartieri!’. Fate la stessa domanda alle persone che vivono a Milano, se alle 22.32 da sole girerebbero in Porta Venezia. Secondo me no. E invece sapete che io qua sto da Dio. Mai una volta in tutti questi mesi che ho vissuto qua mi sono sentita in pericolo o difficoltà. Persone che che quando ho bisogno mi hanno sempre aiutata tantissimo. Quindi smettete di giudicare e aprite un po’ la mente“.