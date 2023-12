Furto nella pizzeria Porzio: “Lupin ha rubato 7 euro. Pure ‘o mariuolo s’ha da sapé fa’!”

Furto nella sede storica della pizzeria di Errico Porzio a Soccavo. A riferirlo è lo stesso pizzaiolo che ha pubblicato sui social un video dove mostra il vetro rotto del locale attraverso il quale il ladro è riuscito ad entrare, per poi rubare la cassa contenente la cifra di ben 7 euro.

Furto nella pizzeria di Errico Porzio a Soccavo

Errizo Porzio riferisce che il furto è avvenuto all’alba di oggi, tra le ore 4.00 e le 5.00. Il ladro ci ha messo circa 15 minuti per rompere il vetro della porta, fino a ricavare un piccolo buco e frastagliato dal quale si è intrufolato, rischiando anche di farsi seriamente male. Una volta entrato all’interno della pizzeria ha rubato il cassetto della cassa che non poteva certo contenere l’incasso della serata precedente.

“Se passi in giornata ti do altri 3 euro e appari a 10”

Errico Porzio, nell’amarezza di avere subito questo atto criminale ed ancora una volta pochi giorni prima di Natale, ha scherzato sulla faccenda. “Da oggi c’è un nuovo milionario a Napoli“ – così ha aperto il video Porzio, passando poi a illustrare le modalità del furto – “Sono un uomo finito! sapete nel cassetto della cassa quanto c’era? Settemila euro? No! Settecento euro? No!, Settanta euro? No! Sette euro! Ma non è tanto per i 7 euro… sono un uomo finito perché il grande Lupin ha rubato la ricetta segreta della mia pizza!”.

“E allora caro ladro, una domanda te la voglio fare: all’interno di una pizzeria che cosa puoi trovare? Possiamo mai lasciare l’incasso di una serata? E dai, per piacere! Al di là dei sette euro che veramente hai rubato, hai fatto più danni che altro. E ti volevo dire semplicemente una cosa: poiché hai rubato solo sette euro, se passi in giornata te ne do altri tre per apparare a dieci! Perché pure ‘o mariuolo s’ha da sapé fa’!”.