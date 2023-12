Laura La Divina a Chi l’ha Visto: la tik toker di Napoli è scomparsa nel nulla

Nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha Visto, andata in onda su Rai 3 nella serata di ieri, la conduttrice Federica Sciarelli ha lanciato un appello sulla scomparsa di Laura, conosciuta come La Divina, tik toker di Napoli che improvvisamente sarebbe sparita nel nulla.

Napoli, scomparsa Laura La Divina: il caso a Chi l’ha Visto

“Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come Laura La Divina. Dalle 5 del pomeriggio si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità, quindi tutti sono molto preoccupati per lei” – ha detto la Sciarelli mostrandone una foto.

A lanciare per prima l’allarme sarebbe stata Rita De Crescenzo, un’altra popolare tik toker che avrebbe accolto Laura in casa sua, condividendo sui social momenti di vita quotidiana insieme. E’ stata lei ad annunciare, in un video diffuso sulla celebre piattaforma: “Voglio dirvi una cosa importantissima, mi tremano le gambe. Non si trova Laura”.

“Non so se veramente è stata avvistata alla stazione oppure no. Una signora l’ha vista che si metteva in un treno. Non abbiamo notizie di Laura. Ci stiamo preoccupando tutti. Se qualcuno l’ha vista può venire da me? Non si scherza su queste cose”.

Qualcuno, dunque, avrebbe visto Laura salire a bordo di un treno alla stazione centrale di Napoli. Si tratta, tuttavia, di una segnalazione non ancora verificata, dunque non confermata. Qualcuno si sarebbe recato anche in stazione per ottenere ulteriori informazioni non riscontrando, però, alcun indizio rilevante. Ciò che è certo è che il suo telefono risulta irraggiungibile e nessuno ha sue notizie.

La richiesta d’aiuto di amici e conoscenti ha fatto il giro del web fino ad arrivare in televisione, nel noto programma che da anni si occupa di casi di persone scomparse. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul caso.