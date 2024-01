VIDEO/ Napoli, guida con il corpo fuori dal finestrino: si accende anche una sigaretta

Un video girato a Napoli, in Calata Capodichino, ha dell’incredibile e sconcertante: un uomo guida l’auto con il corpo al di finestrino, per rientrare soltanto quando deve pigiare il pedale del freno per fermarsi. Nel frattempo, si accende anche una sigaretta.

Napoli, guida con il corpo al di fuori del finestrino

Il filmato è stato pubblicato su TikTok da un utente che, girando il video, appare perfino divertito seppur cosciente della grave pericolosità del gesto. D’altra parte basti pensare a cosa sarebbe successo se all’improvviso l’autista folle si fosse trovato davanti un bambino, un anziano o un cane intenti ad attraversare la strada. Il discorso sul rischio che ha corso è perfino superfluo, tanto è evidente.

L’episodio è stato sottolineato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale ha ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini che hanno notato il video sul social cinese. “Innanzitutto non c’è proprio niente da ridere, di fronte a certe scene bisognerebbe indignarsi ed arrabbiarsi, come hanno fatto i tanti che ci hanno segnalato il filmato – dichiara Borrelli- Chi guida in questo modo è un pazzo, uno sconsiderato, un irresponsabile che rischia di ammazzarsi ed ammazzare gli altri. Per questa gente dovrebbe essere previsto il rito immediato della patente e del veicolo e l’arresto. Bisogna cambiare il codice della strada per fermare questi giochi della follia”.