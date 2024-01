Napoli, arriva la nave di Medici senza Frontiere con 37 migranti: c’è anche un bambino

Una nave carica di 37 migranti è arrivata a Napoli questa mattina 15 gennaio 2024: le operazioni di sbarco si sono concluse dopo mezzogiorno con l’accoglienza dei migranti presso l’Ospedale del Mare.

La nave “Geo Barents” con 37 migranti arriva a Napoli

Si sono concluse nel primo pomeriggio le operazioni di sbarco dei migranti arrivati a Napoli a bordo della “Geo Barents“, la nave dell’associazione umanitaria “Medici senza Frontiere“. Si tratta di 37 uomini, tra i quali un minore non accompagnato, tutti di nazionalità siriana, bengalese e tunisina.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Napoli e si sono svolte secondo il piano concordato nella riunione preparatoria svoltasi al Palazzo di Governo lo scorso 12 gennaio. Nelle operazioni sono stati coinvolti l’Asl Napoli 1 centro, l’Ufficio Sanitario marittimo, la Protezione civile regionale, l’assessorato al Welfare del Comune di Napoli, le forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, l’Autorità portuale, la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana.

I migranti trasferiti all’Ospedale del Mare

Dopo le operazioni di identificazione ed i primi screening sanitari, i migranti sono stati trasferiti presso il residence dell’Ospedale del Mare. La struttura è stata messa a disposizione dell’Asl Napoli 1 centro per il prosieguo delle attività di polizia e degli accertamenti sanitari.

Il minore che era a bordo, invece, è stato preso in carico dal Comune di Napoli. Successivamente, i migranti saranno trasferiti presso i Centri di accoglienza straordinaria presenti nella regione Campania. L’ONG Medici senza Frontiere è attiva dal 2015 in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, a bordo di diverse navi. Da allora hanno assistito oltre 81.500 uomini, donne e bambini che rischiavano la vita in mezzo al mare.

La nave Geo Barents, invece, è utilizzata dal 2021 per le attività di assistenza ai migranti nelle acque del Mediterraneo: battente bandiera norvegese, era originariamente una nave di ricerca sismica.