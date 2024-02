Manfredi: “Forte presenza di Napoli a Sanremo. Geolier usa uno slang, dà voce ai giovani”

Ad un giorno dall’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Quest’anno la Campania assume il ruolo di protagonista nel corso della kermesse canora grazie alla presenza di Geolier, The Kolors e BigMama. Proprio sul primo nelle scorse settimane si è alzato un vero e proprio polverone legato alla sua canzone I p’me. tu p’te, finita nell’occhio del ciclone la grammatica del testo. Proprio sulla questione si è espresso il sindaco Manfredi difendendo il rapper 23enne.

Manfredi difende Geolier per la canzone di Sanremo

Il sindaco di Napoli ha voluto dire la sua sulle tante polemiche circolate sul testo della canzone di Geolier, non scritto in napoletano corretto. A tal proposito Manfredi ha dichiarato: “La questione della purezza della lingua è antica ma Geolier usa uno slang, come fanno i rapper americani, francesi… di tutto il mondo. È una nuova espressione che non mette in discussione quanto ci hanno lasciato i grandi poeti del passato, ma riesce a dare un grosso contribuito dando voce ai giovani, anche delle periferie”.

Il sindaco ha poi voluto sottolineare la folta rappresentanza campana al Festival di Sanremo, che quest’anno oltre a Geolier potrà contare anche sui The Kolors (alla seconda partecipazione, dopo il 2018 con il brano “Frida”) e su BigMama (prima volta a Sanremo da solista, dopo aver duettato lo scorso anno con Elodie nella serata cover sulle note di American Woman): “La presenza di Napoli e della nostra regione è importante per qualità e quantità, un riconoscimento alla creatività musicale di una città che è tornata ad essere la città della musica”.

L’annuncio dei cantanti che si esibiranno a Napoli, da Marco Mengoni a Vasco Rossi

Prima di chiudere la sua intervista, il primo cittadino di Napoli ha voluto ricordare tutto gli appuntamenti, partendo da Marco Mengoni nel 2025: “Per noi è un orgoglio avere Marco Mengoni che aprirà il suo tour nel 2025 proprio a Napoli. Torneranno anche anche Nino d’Angelo e Ultimo. Mentre siamo ancora in trattativa per Vasco Rossi“.