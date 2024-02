A Napoli la pizza dedicata a Geolier. Il rapper napoletano, in grande spolvero durante l’ultima edizione di Sanremo dove ha conquistato il secondo posto dietro Angelina Mango, è sempre più un modello di ispirazione, soprattutto grazie alla grande sobrietà con cui ha saputo rispondere alle critiche e alle accuse che gli venivano rivolte durante lo svolgimento del Festival. Emanuele è stato capace di non farsi fagocitare dalle provocazioni ed ha dato prova di grande maturità.

Un vero figlio di Napoli al quale la pizzeria Addo figl’ ‘e Marì ha dedicato una pizza a Geolier che ha come ingredienti ricotta, provola, parmigiano, polpettine e pomodoro. La titolare della pizzeria Daniela Manco, spiega: “Noi siamo suoi fans, lo abbiamo votato tutti e a ogni cliente chiedevo se l’avessero votato. Questa pizza dedicata a lui vuole essere un modo per omaggiarlo soprattutto dopo quello che ha subìto e che gli hanno detto“.

La “provola e pepe” dedicata a GiòGiò

Ma non è l’unica pizza dedicata ad un figlio di Napoli. Nel menù de Addo figl’ ‘e Marì spicca infatti quella dedicata a GiòGiò, Giovanbattista Cutolo: si tratta della classica provola e pepe, quella che il ragazzo tanto amava. Dopo la morte di Giovanbattista sua madre fece un appello a tutte le pizzerie esortandole a dedicare a GiòGiò la sua pizza preferita, un modo per tenere vivo il suo nome attraverso il simbolo per eccellenza della città. Daniela non ci ha pensato su due volte a raccogliere l’appello: “La notizia della morte di GiòGiò mi ha rattristato tantissimo, avevo una grande malinconia. Era la parte bella di Napoli, era un angelo”.

Due modelli che non sono in conflitto

La pizzeria Addo figl’ ‘e Marì convivono quindi Geolier e GiòGiò, due figli di Napoli che hanno in comune l’essere due modelli positivi. Nelle ultime ore è nata una polemica che vorrebbe vedere contrapposti i due ragazzi, soprattutto a causa di alcuni passaggi dei testi delle canzoni di Geolier, usati al di fuori del loro contesto e per questo strumentalizzati. In realtà Emanuele Palumbo è un bravo ragazzo ed ha raccontato egli stesso un aneddoto significativo. Quando dopo i primi successi ha cominciato a guadagnare bene, si è rivolto al padre dicendo: “Pà, ha fernuto ‘e chiovere”, intendendo dire che la famiglia non avrebbe più avuto problemi economici. Il genitore, non avendo presente il seguito di fan di suo figlio e pensando che Emanuele si fosse messo nei guai, ha “reagito in malo modo” perché non voleva che prendesse una determinata strada. Questa è insomma l’educazione che ha ricevuto Geolier, nell’ambito di un contesto complesso come la periferia tra Miano e Secondigliano.

INFO

Cosa: Pizzeria “Addo figl’ ‘e Marì”

Dove: via Caio Duilio 43, Naples, Italy

Numero di telefono: 081 1776 2072