La pizza del centro storico di Napoli nel cuore di Fuorigrotta. Le mani di Emanuele Nigro creano e sfornano capolavori nella pizzeria “Addo figl’ ‘e Marì”, che a marzo compirà due anni di attività ma la cui storia ha inizio oltre due decenni or sono. Emanuele Nigro infatti ha cominciato a lavorare come pizzaiolo giovanissimo, collaborando per oltre 20 anni con Gino Sorbillo. Oggi trasferisce tutto il suo sapere e le sue abilità al figlio, Loris, che a 19 anni già sa qual è la strada che vuole percorrere e dimostra un talento degno di suo padre.

Addo figl’ ‘e Marì: a Fuorigrotta la pizza del centro storico

“Da giovane ho lavorato quasi in tutte le pizzerie del centro storico di Napoli – racconta Emanuele Nigro – ma poi mi sono fermato da Gino Sorbillo, nella pizzeria storica di via Tribunali, quando non era ancora famoso. Ho lavorato con lui per quasi 22 anni e ho imparato molto, soprattutto la scelta di buoni prodotti e il dare sempre precisione e qualità a ciò che si fa. È così che ho imparato a fare una pizza perfetta: è per questo che venivano molti personaggi celebri, sapevano di trovare la perfezione”.

Qualità e prodotti d’eccellenza, tradizione e innovazione, il sapere del passato unito alla proiezione verso il futuro: è questo il credo della pizzeria Addo figl’ ‘e Marì che ha portato nel quartiere dello stadio Maradona non solo la veracità della pizza napoletana patrimonio UNESCO, ma anche lo studio e la passione verso il miglioramento ulteriore di una eccellenza che, specialmente in questo periodo storico, è in evoluzione e viva più che mai.

“Ho portato questa tipologia di pizza anche qui – continua Nigro – un prodotto sempre nella tradizione, ma con l’innovazione negli impasti. Il mio blend di farine di qualità mi permette di avere una pizza tradizionale e al tempo stesso innovativa. Le mie specialità sono ripieno al forno e la pizza fritta, sia quella piccola a battilocchio che la grande, che tradizionalmente si chiama ‘a cappiello ‘e prevete'”.

Il grande amore che ha fatto realizzare un sogno

Ma come mai la decisione di mettersi in proprio? Era il sogno di sempre, diventato realtà grazie all’amore. Emanuele sta insieme a Daniela da 19 anni, erano poco più che bambini: “Avevo il sogno di aprire una pizzeria, ma per farlo servono molti sacrifici, specialmente perché siamo una famiglia con 3 figli. Sono riuscito a realizzarlo soltanto grazie a mia moglie, Daniela Manco, che è la titolare della pizzeria”.

Il nome dato al locale non è casuale: a via Tribunali, dove è cresciuto, tutti chiamavano Emanuele ‘o figlio ‘e Marì. Maria adesso non c’è più, una donna straordinaria che sua nuora definisce “una mosca bianca che meritava che la pizzeria portasse il suo nome”.

Anche Daniela viene da una famiglia di pizzaioli, ma fino a qualche anno fa non ne capiva nulla di pizza, di farina e di impasti: “Per amore ho imparato tutto quello che c’era da sapere. Pur non avendo mai fatto questo lavoro, ho fatto io tutto. Ho imparato l’HACCP, le temperature, come usare il frigo, come si preparano gli impasti, le farine da usare, tutto. E poi le scadenze, i fornitori, il commercialista… mi sono ritrovata in un vortice. Le difficoltà non sono finite una volta aperta la pizzeria. All’inizio non ci potevamo permettere un corriere e facevamo noi le consegne. Salivamo anche 4 o 5 piani a piedi, pur di fare la consegna. Mi sono ritrovata a pulire, lavare i piatti, cucinare qui quando in precedenza l’avevo fatto soltanto a casa mia”. Tutto questo però non ha fatto altro che unire ancora di più la coppia e la famiglia: “Ma sono felice e credo che due persone, quando stanno insieme, si devono aiutare a vicenda. Devono essere una cosa sola”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Pizzeria “Addo figl’ ‘e Marì”

Dove: via Caio Duilio 43, Naples, Italy

Numero di telefono: 081 1776 2072