Cede l’asfalto in via Kerbaker, ancora paura al Vomero dopo il crollo di via Morghen

Ancora una voragine al Vomero, questa volta in via Kerbaker: molto più piccola di quella verificatasi a via Morghen all’alba del 21 febbraio, ma sufficiente a tenere alta la paura dei residenti.

Altra piccola voragine al Vomero, cede via Kerbaker

È successo stamattina, 29 febbraio, nella centralissima via Kerbaker a Napoli, nel quartiere Vomero: un pezzo di asfalto si è staccato, creando una buca in strada che ha allarmato i cittadini. Stando a quanto riportato da Ansa, la strada è rimasta chiusa al traffico per mezz’ora prima di essere riaperta.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia municipale partenopea, i tecnici di Abc: la società che gestisce la rete idrica ha controllato per riscontrare eventuali infiltrazioni o danni alle infrastrutture ma al momento tale pericolo pare scongiurato.

Si tratta di un episodio che, per dimensioni e conseguenze, appare molto meno grave di quanto accaduto la scorsa settimana in via Morghen: all’incrocio con via Bonito, un’enorme voragine ha inghiottito un albero ed alcune auto in transito. Solo il caso benevolo ha evitato che non ci fossero vittime.

Ma resta la paura, i cittadini chiedono controlli

L’episodio di via Kerbaker ha riacceso la paura per le condizioni del sottosuolo napoletano, in particolar modo nella zona collinare. La presidente della V Municipalità Arenella-Vomero, Clementina Cozzolino, ha prontamente pubblicato sui social l’immagine del cedimento stradale, rimarcando l’intervento della polizia locale e dei tecnici Abc.

Ma dai commenti al post si percepisce che diversi cittadini della zona non stanno dormendo sonni tranquilli e chiedono di non sottovalutare l’episodio – tutt’altro che un caso isolato – ed anzi effettuare verifiche approfondite per scongiurare ulteriori e più gravi sprofondamenti. La richiesta più pressante è quella di effettuare controlli preventivi.

Intanto a via Morghen, dove il bilancio era stato di un solo ferito lieve, continuano i disagi: la strada resterà chiusa 20 giorni per il ripristino del manto di asfalto. Oltre ciò, era stato necessario evacuare uno stabile per motivi di sicurezza ed interrompere la fornitura idrica a parecchie utenze.