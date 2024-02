Enorme voragine a Napoli: inghiotte 2 auto con persone a bordo

Paura all’alba a Napoli, in zona Vomero, dove improvvisamente si è aperta una voragine che avrebbe inghiottito alcune auto in transito, con due persone a bordo. È successo in via Morghen, all’angolo con via Bonito.

Voragine a Napoli: inghiotte un’auto al Vomero

Il manto stradale sarebbe crollato intorno alle 5 di questa mattina inghiottendo un albero e due automobili. Le due persone che si trovavano all’interno della vettura al momento del crollo non sarebbero in pericolo di vita ma pare che una sia rimasta ferita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile, i tecnici Abc e la polizia locale dell’unità operativa Vomero.

A scopi precauzionali è stato evacuato un palazzo del posto, abitato da 20 famiglie. La strada, intanto, è stata chiusa al traffico per consentire agli addetti di proseguire le verifiche del caso e provvedere alla messa in sicurezza dell’area. Al momento anche l’erogazione idrica risulta sospesa.

Dalle prime ricostruzioni effettuate, infatti, pare che la voragine sia stata causata da una perdita d’acqua. Qualche giorno fa, nella vicina via Solimena, era stato evacuato un palazzo per un guasto idrico che aveva reso necessario un urgente intervento di riparazione della condotta.

“Voragine questa notte in via Morghen, inghiottito un platano. Strada chiusa e tutta la zona senza acqua. Sono in contatto con la Polizia Municipale e Abc per gli interventi in corso” – è la nota diffusa da Mariagrazia Vitelli, Consigliere Comunale di Napoli.