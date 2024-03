Al Museo di Pietrarsa con papà per un’edizione speciale della Giornata dei Bambini

Domenica 17 marzo, dalle ore 9:30, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone un’edizione speciale della Giornata dei Bambini, l’evento dedicato ai piccoli visitatori con tantissimi laboratori e attività da fare in coppia con i loro papà.

Giornata dei Bambini: al Museo di Pietrarsa con papà

A partire dalla mattinata di domenica i bambini avranno la possibilità di ammirare le meraviglie del sito museale, aggirandosi tra i padiglioni storici, cimentandosi in giochi e attività ludiche adatte a tutte le età. Un modo originale per trascorrere una domenica in compagnia dei propri papà, in attesa della festività del 19 marzo a loro dedicata. L‘ingresso è omaggio per i minori fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto.

Di seguito il programma completo della Giornata:

COSTRUIAMO INSIEME IL PORTAFOTO DEL SUPER PAPÀ

Ore 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30;

Per i bambini dai 4 ai 13 anni.

IL SEGNALIBRO E IL MATITONE PER IL TUO PAPÀ

Ore 11:00, 12:00, 15:00 e 16:00;

Per i bambini dai 4 ai 10 anni.

TEATRO NELLO SCATOLO PER PAPÀ

Ore 11:00, 12:00 e 15:00;

Per i bambini dai 5 ai 13 anni.

PAPÀ IL MIO SUPEREROE

Ore 10:45, 12:00, 15:45 e 17:30;

Per i bambini dai 5 ai 13 anni.

COSTRUISCI IL PORTACHIAVI

Ore 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30;

Per i bambini dai 5 ai 13 anni.

IL TESORO DI PAPÀ

Ore 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 e 17:00;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

VESTI IL TUO PAPÀ

Ore 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 e 16:30;

Per i bambini dai 6 ai 13 anni.

Ogni bambino può prendere parte a un massimo di due laboratori. Per ogni adulto pagante potranno accedere gratuitamente due minori di 14 anni. Per le attività in programma è richiesta la prenotazione. Per tutte le informazioni e per prenotare è possibile contattare al numero Whatsapp 3356422368. Per maggiori dettagli su orari e tariffe visita il sito www.fondazionfs.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Giornata dei Bambini;

Quando: domenica 17 marzo 2024;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Info e prenotazioni: Whatsapp 3356422368.