Un pezzo di Napoli va via: è morto Mario Talarico, anche Re Carlo d’Inghilterra ama i suoi ombrelli

È morto Mario Talarico, l’artigiano degli ombrelli noto in tutto il mondo che ha fornito le sue opere anche a Re Carlo d’Inghilterra. A dare la notizia è suo nipote, anch’egli di nome Mario, il quale lo ha salutato attraverso i social.

È morto l’ombrellaio Mario Talarico

“Purtroppo zio Mario questa mattina è volato in cielo – ha scritto Mario Talarico – Ciao Zio Mario, ti prometto che non ti deluderò e che sarai fiero di me come io lo sono di te. Mi hai insegnato tanto e io te ne sarò sempre grato e riconoscente. Sei stato un secondo padre per me. Per chi volesse salutare zio Mario, Le esequie si svolgeranno domani mattina alle ore 10:30 alla Chiesa Santa Maria delle Grazie in via Toledo”.

Da Eduardo a Carlo d’Inghilterra passando per i Borbone

Mario Talarico è scomparso a 92 anni, una vita costellata di successi e soddisfazioni. Artigiano di grande classe e gusto, i suoi ombrelli erano amati da Re Carlo d’Inghilterra e dalla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, della quale era fornitore ufficiale. La bottega di via Toledo a Napoli, di pochissimi metri quadrati, è un autentico scrigno di storia.

Discendente di una dinastia di ombrellai risalente al 1860, Mario Talarico ha avuto anche la soddisfazione di essere presente indirettamente in un capolavoro del teatro: Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo. È stato realizzato da lui infatti l’ombrello regalato a Concetta (Pupella Maggio) al termine del secondo atto della commedia.