Intramontabile, iconica, italiana, ma soprattutto napoletana. Anzi, orgogliosamente puteolana, dove si è trasferita da piccolissima. Sophia Loren è l’emblema del concetto di esportazione del made in Italy nel mondo, ancora oggi nel 2024, dopo aver diffuso per decadi la sua bellezza e il suo talento in ogni parte del mondo.

VIDEO/ Meravigliosa Sophia Loren: riappare in pubblico dopo l’incidente, è raggiante

Spaghetti, pizza e Sophia Loren. È lei uno dei simboli di cui vantarci ovunque, è lei uno dei volti più riconoscibili, soprattutto negli Stati Uniti, ammaliati dalla sua figura negli anni.

Lì dove l’attrice premio Oscar, che compirà 90 anni il 20 settembre 2024, è tornata ed è stata immortalata all’uscita da Cipriani a Beverly Hills, accompagnata dal figlio, il regista Edoardo Ponti, dopo un pranzo in compagnia. Il video che riproponiamo è stato pubblicato dalla testata Whoopsee.it.

Il brutto incidente domestico dello scorso settembre è alle spalle, adesso Sophia sta bene e chissà se avrà il tempo, nella sua permanenza negli USA, di passare alla retrospettiva di 13 film dedicata a lei al Lincoln Center di New York, dal 7 al 13 giugno 2024.

Sophia Loren è tornata a farsi vedere in pubblico a distanza di meno di un anno dall’incidente domestico che, lo scorso settembre, le aveva provocato la frattura di femore e anca.