I risultati delle Elezioni Comunale 2023 in Campania

Il primo giorno di votazioni per le elezioni europee 2024 si è concluso con un amaro 9.31 % nella città di Napoli. Questo è il dato dell’affluenza alle urne nel capoluogo partenopeo, che si attesta sotto l’11% considerando anche la provincia. Il dato generale relativo a tutta la regione Campania, si ferma invece all’11,4%.

Elezioni europee 2024, seggi vuoti: Napoli sotto il 10%, un presidente su quattro non si è presentato

Degli 885 seggi napoletani, solo in 649 si è presentato il presidente: gli altri 236 hanno saltato l’appuntamento con la tornata elettorale, lasciando vacanti i propri posti. Dato cresciuto di 66 unità rispetto all’ultima volta, in cui furono ‘solo’ 170 le defezioni. Le zone più colpite dall’assenteismo sono state Scampia e Secondigliano, dove c’è stato bisogno di reperire velocemente un numero molto alto di scrutatori.

Nonostante le campagne di ‘convincimento al voto’, i corridoi delle scuole partenopee sono rimasti vuoti per ore e ore. Non si constatano file e persone in coda, tutt’altro.