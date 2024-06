Borrelli boom all’Europee: l’ambientalista è il quinto più votato in Campania

Francesco Emilio Borrelli entra nella classifica dei più votati in Campania per l'elezioni Europee 2024

Weekend di Europee per il popolo italiano che è stato chiamato a votare negli ultimi due giorni. Il periodo e le temperature non hanno sicuramente aiutato vista la scarsissima affluenza alle urne (solo il 49.6% degli italiani è andato a votare). Uno dei nomi più attesi in queste elezioni era sicuramente quello di Francesco Emilio Borrelli. Lo storico esponente ambientalista, da anni impegnato sul fronte della legalità e del rispetto delle regole è stato tra i più votati in Campania, arrivando al quinto posto di questa speciale classifica con oltre 33 mila voti. Numeri che hanno giovato e non poco al buon risultato della lista di appartenenza, Alleanza Verdi e Sinistra.

Borrelli conquista la Campania all’elezioni Europee. E’ il quinto più votato

Partendo da Napoli, Borrelli ha raggiunto le 14 mila preferenze nel capoluogo campano arrivando al quarto posto. La più votata in assoluto è Lucia Annunziata con oltre 20mila voti. Al secondo posto risulta Giorgia Meloni che supera di poco le 18mila preferenze. Terzo Ruotolo con oltre 15mila voti. Subito dietro all’ambientalista si è invece piazzato Topo che ha raccolto 11 mila voti. Chiude la top 6 De Caro con circa 10 mila voti.

Nel conto complessivo della Campania invece Francesco Emilio Borrelli perde una posizione rispetto ai numeri fatti registrare a Napoli, fermandosi al quinto posto con oltre 33 mila voti. In classifica invece al primo posto c’è la premier Giorgia Meloni che ha ottenuto oltre 71mila voti. Dopo il primo ministro, il candidato più votato è stato Raffaele Topo del Pd (che dunque recupera dopo la “delusione” Napoli). Al terzo posto invece c’è la giornalista Lucia Annunziata che ha ottenuto 54mila voti. Subito prima di Borrelli si è invece piazzato Sandro Ruotolo che si aggira attorno ai 38 mila.