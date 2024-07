Sabato scorso nel corso del corteo del Napoli Pride 2024 si è verificato un episodio spiacevole. A raccontarlo è una delle protagoniste sul suo profilo social.

Dora e Anna (nomi di fantasia), mentre il corteo attraversava via Toledo, giocavano con due pistole ad acqua schizzando alcuni passanti, due sorelle infastidite le hanno aggredite sia fisicamente che verbalmente con insulti omofobi (“Lesbiche di m***a!). Quando il corteo si è fermato a piazza Carità, le due sorelle si sono ripresentate insieme ai genitori e hanno ripreso l’aggressione utilizzando caschi e tirando i capelli alle due ragazze.

Aggressione omofoba al Pride di Napoli: ragazze picchiate da due sorelle a colpi di caschi

Una volante della Polizia che presidiava il corteo è intervenuta fermando e individuando le responsabili dell’aggressione. Le due aggredite sono poi andate in ospedale dove è stato riscontrato loro un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni e infine si sono dirette in Questura. Ora sono in contatto con l’ufficio legale di Antinoo Arcigay Napoli che le affiancherà in tutto il percorso processuale, valutando anche di costituirsi parte civile.

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà – dichiara Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli – alle due ragazze anche per la forza di denunciare l’accaduto ed ovviamente ringraziamo le Forze dell’Ordine per essere prontamente intervenute”.