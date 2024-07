Incredibile statistica emersa dopo una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, relativamente ai comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, nell’area metropolitana di Napoli.

Un vero e proprio record negativo è venuto fuori dai 79 veicoli fermati: ad essi sono state infatti applicate ben 81 sanzioni. In pratica, il 100% dei guidatori fermati non è stato trovato in regola con i documenti.

Incredibile statistica nel napoletano, il 100% degli automobilisti non è in regola

Ben 15 i veicoli sequestrati: il totale delle violazioni contestate dai militari ammonta ad oltre 23 mila euro. Le sanzioni sono state applicate principalmente per guida senza casco, assenza di copertura assicurativa e guida con il cellulare alla mano. Le forze dell’ordine hanno assicurato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Solo pochi giorni fa, il vicino comune di Torre Annunziata era stato sconvolto da una tragedia che aveva colpito l’intera comunità: due ragazzi, Luigi Gara e Alfonso Aurino, appena maggiorenni, sono infatti morti in seguito ad uno scontro, rivelatosi poi fatale, tra le due moto su cui si trovavano alle 2,30 di notte circa in via Caracciolo.

Un dramma che ha sottolineato ancora una volta come la sicurezza stradale sia un argomento di fondamentale importanza per la società civile, ed il rispetto delle regole, l’attenzione alla guida, aiutano certamente ad evitare altre vittime innocenti.