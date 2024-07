Napoli continua ad essere baciata dalla fortuna. Dopo l’incredibile jackpot vinto a maggio in una tabaccheria di via Toledo, un’altra enorme vincita è stata centrata in città.

Superenalotto, altra vincita incredibile a Napoli: centrato il 5+1, è caccia al fortunato

Presso la tabaccheria Capone di via Carlo De Marco, infatti, è stato acquistato il biglietto che ha indovinato il ‘5+1‘.Il bottino è stato di tutto rispetto: ben 537.659,62 euro. Napoli milionaria continua dunque a regalare gioie, quantomeno al Superenalotto. Immediatamente dopo la diffusione della notizia, è partita l’inevitabile caccia al fortunato, che chiaramente non si è palesato.

Intanto, a due mesi di distanza, è rimasto ignoto il multimilionario che l’11 maggio scorso centrò il mostruoso jackpot da 101 milioni di euro, con un biglietto di soli 2 euro acquistato nella tabaccheria di via Toledo. Una vincita che ha certamente cambiato la vita di una famiglia intera, di cui difficilmente si conosceranno le generalità.

Meno di una settimana fa, ad Anacapri un anonimo accarezzato dalla dea bendata aveva vinto un milione di euro giocando alla variante del Lotto MillionDay.

La meravigliosa terra partenopea sta portando molto bene agli amanti dei numeri, sperando che questo trend fortunato porti del bene a chi ne ha davvero bisogno.