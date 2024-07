Si torna a sparare tra la gente. Fuorigrotta, popoloso quartiere di Napoli. Intorno alle 18 di ieri, tra via Consalvo e via Leopardi, colpi di pistola all’impazzata sono partiti dalle pistole di alcuni uomini a bordo di due scooter in pieno giorno, nel traffico cittadino.

Far West a Fuorigrotta: spari in pieno giorno tra la gente, poi l’inseguimento

Alla base del raid ci sarebbe la guerra tra bande criminali che gestiscono il traffico illecito di droga e racket nel quartiere. Un vero e proprio inseguimento da film, quello avvenuto ieri: dopo gli spari, alcuni agenti della Polizia di Stato, impegnati in un giro di ricognizione a bordo di una volante, sulla scorta delle esplosioni percepite hanno attivato immediatamente la sirena, dando il via alla caccia ai banditi.

Le tante auto incolonnate nel traffico metropolitano hanno rallentato però la corsa, e gli uomini a bordo degli scooter hanno avuto vita facile nel far perdere le proprie tracce, continuando a sparare nella zona di via Leopardi, per poi dileguarsi in maniera definitiva. Sul posto sono stati repertati per ora due bossoli, ma le indagini sono ancora in corso. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che dopo alcune segnalazioni si sono precipitati con numerose pattuglie.

Non sono stati ancora individuati autori e mandanti della spedizione: il distretto Antimafia della polizia di Stato sta indagando per ricostruire l’accaduto, e per comprendere se gli spari avevano un obiettivo preciso da colpire o se si è trattata di un’intimidazione.