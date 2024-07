Il Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha consegnato all’Istituto Comprensivo “Castel Volturno – Villaggio Coppola”, in località Pinetamare, un corno francese in memoria di Giò Giò Cutolo, il giovane che perse la vita lo scorso 31 agosto a Napoli.

Un corno francese in onore di Giò Giò Cutolo: il regalo all’orchestra di bambini a lui dedicata

Un’iniziativa nata durante la presentazione dell’International Music Competition organizzato dall’associazione “La Fenice”. In quell’occasione la madre di Giò Giò, Daniela Di Maggio, spiegò che all’Istituto Comprensivo di Castel Volturno era nata una piccola orchestra di fiati dedicata a suo figlio. A mancare era soltanto il corno, lo strumento suonato da Giò Giò, che il Presidente Oliviero ha deciso di donare ai piccoli e promettenti musicisti.

“Il ruolo della scuola è fondamentale per costruire un bagaglio di cultura e di relazioni che sono le fondamenta di una comunità coesa. Questa scuola, in questo luogo particolare e simbolico per la nostra Provincia e per la nostra regione, ha dimostrato di portare avanti ogni giorno un’attività di grande pregio. Intorno alla musica si cresce insieme e si rompono degli steccati. Investendo nell’arte e nella cultura il nostro Paese può davvero crescere e rinascere”, ha affermato Oliviero.

“Sono onorato per questa visita e per questo dono che il Presidente ha voluto fare alla nostra scuola. Si sta accendendo qualche lucina su questo territorio, su questa scuola in particolare, già a partire dallo scorso anno quando Padre Antonio decise di donarci tutti gli strumenti musicali. Mancava soltanto il corno che finalmente è arrivato. Grazie davvero di cuore a tutti. I nostri ragazzi sono entusiasti e noi non li lasceremo mai soli”, ha affermato il dirigente scolastico Vincenzo Maiorca.